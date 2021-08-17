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Жителя Рассказово арестовали за комментарий в соцсетях
Суд назначил наказание в виде административного ареста жителю города Рассказово, которого признали виновным в совершении правонарушения по ст. 20.3.1. КоАП (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц).
Правонарушитель в социальной сети ВКонтакте в открытой группе под одной из публикаций разместил комментарии, содержащий высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц.
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