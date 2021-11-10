Тамбовская область — на пятом месте в ЦФО по экспорту продукции агропрома 0 Экспорт продукции агропромышленного комплекса Тамбовской области, по данным федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза России «Агроэкспорт», за 10 месяцев года составил более 600 тыс. тонн, а экспортная выручка превысила 260 млн долларов США. Регион

В Тамбове планируют реконструировать Набережную 0 В 2022 году в Тамбове планируют приступить к реконструкции Набережной, протяженность которой составляет 3,5 км. Проект, предполагающий устройство нового пешеходного покрытия, энергосберегающих фонарей и современных зон отдыха.

Артем Александров: «Каждый имеет право свободно выражать свое мнение» 0 Бывший председатель избирательной комиссии Тамбовской области Алексей Пучнин прокомментировал журналистам издания «7Х7» решение ЕСПЧ по факту нарушения права на свободу выражения мнения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.

За нарушение масочного режима в автобусах штрафуют пассажиров 0 В Тамбовской области ужесточается масочный режим. На днях в общественном транспорте города Тамбова выписали штрафы двум пассажирам, которые находились в автобусе без масок.

Наида Исматулаева стала советником губернатора по градостроительству и архитектуре 0 Врио главы Тамбовской области Максим Егоров произвел очередное кадровое назначение. На должность советника губернатора по градостроительству и архитектуре была назначена Наида Исматулаева, родом из Ростовской области.

10 ноября День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 0 Сегодня в Тамбове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, начались с возложения цветов к мемориалу «Солдатам правопорядка».

ЕСПЧ счел допустимой критику избиркома за скандальные выборы 0 Вчера Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, которая касалась выборов депутатов Тамбовской областной Думы в 2011 году и деятельности бывшего председателя избирательной комиссии области А.С. Пучнина.

В Тамбовской области выдано 227 разрешений на работу такси 0 Государственную услугу по выдаче и переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также по выдаче дубликата разрешения оказывает управление автомобильных дорог и транспорта области. В ведомстве отмечают, что в 2021 году большинство

Депутаты согласовали заметное повышение тарифов 0 Вчера депутаты Тамбовской городской Думы согласовали повышение тарифов на воду и водоотведение с лета 2022 года на 15%. Прогнозируемые тарифы для населения с 01.07.2022 на водоснабжение составят 30,87 руб. за куб.м (с НДС) и водоотведение 28,76 руб. за куб. м (с НДС).

Артем Александров: «При попустительстве чиновников раздербанен Пригородный лес» 0 В настоящее время готовится план работы контрольно-счетной палаты города Тамбова на 2022 год.

Завтра Тамбовская область возвращается к обычному режиму работы 0 В связи со стабильной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с завтрашнего дня Тамбовская область возвращается к обычному режиму работы.

Ушел из жизни зампредседателя Тамбовской гордумы 0 Вчера ушел из жизни заместитель председателя Тамбовской городской Думы Владимир Гильбих, которому было 38 лет.

Тамбовчане требуют закрыть ритуальные магазины в жилых домах 0 Жители города Тамбова продолжают борьбу против незаконного размещения в жилых домах магазинов ритуальных услуг. Ситуация сложилась в домах по улице Чичканова и Б. Васильева.

Тамбовская область наращивает объемы производства пищевой продукции 0 По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, за январь-сентябрь 2021 года в регионе предприятиями пищевой промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на сумму около 100,5 миллиарда рублей.

В Тамбове произошло ДТП с участием такси и скорой помощи 0 Вчера в Тамбове в районе стадиона «Спартак» произошло ДТП с участием такси и кареты «скорой помощи». Водитель такси двигался по улице Карла Маркса со стороны площади Ленина и столкнулся со скорой, которая ехала со стороны улицы Советской.

В Знаменском районе в пожаре погибло два человека 0 Вчера в районном центре Знаменского района в жилом доме произошел пожар, который унес жизни двух человек. Загорелся жилой дом по улице Юбилейной.

Тамбовчане требуют восстановить зеленую зону 0 Вместо защиты своих прав на коллективное обращение жители ул. 1-Полковая в Тамбове получили отписку по вопросу законности строительных работ по возведению многоквартирного дома.

Олег Иванов уйдет в отставку 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение об отправке в отставку своего заместителя Олега Иванова, он будет освобождён от занимаемой должности 6 ноября.

В Тамбове проведут аварийный ремонт железнодорожного пути 0 В связи с необходимостью проведения аварийного ремонта железнодорожного пути по улице Авиационной в Тамбове в период с 8 по 28 ноября с 03.10 до 20.10. там будет перекрыто движение для иных транспортных средств.

Ремонт дороги по ул. Гастелло в поле зрения прокуратуры 0 Прокуратура взяла под контроль ремонт дороги по ул. Гастелло города Тамбова, где работы должен были быть выполнены до 1 октября 2021 года.