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На спиртзавод «Амбер Талвис» наложен арест
Вчера, 11:46
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Тамбовский районный суд арестовал спиртовой завод «Амбер Талвис» по иску Генпрокуратуры от 26 июня. Завод, принадлежащий Юрию Шефлеру с 2003 года, поставлял свою продукцию в Латвию для производства водки Stoli и Moskovskaya. Аналогичный иск был подан и в отношении другого предприятия Шефлера в Калининграде — АО «СПИ-РВВК» и его дочерней компании ООО «РВВК» .
Тамбовский районный суд принял материалы дела 21 июня. В документах указана формулировка, касающаяся «приостановления деятельности или ликвидации политической партии, её регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами, местных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами». Эта формулировка кажется необычной для случая с коммерческим предприятием, что вызывает вопросы о правовой основе и цели иска .
Завод «Амбер Талвис» был основан в 1899 году как винный склад, а в 1904 году на его базе начали производить водку. В настоящее время предприятие входит в топ-10 производителей спиртного в России. По данным бухгалтерской отчетности, 72,9% акций компании принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings, которой владеет Юрий Шефлер. Четверть акций находится у Росспиртпрома, а оставшаяся часть — у различных частных лиц .
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