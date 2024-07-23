Тамбовчане жалуются на состояние спортивной площадки на ул. Володарского 0 Жители Тамбова жалуются на состояние спортивной площадки в сквере на улице Володарского. Сквер был благоустроен за 4,6 миллиона рублей шесть лет назад. Спустя пять лет покрытие на спортивной площадке превратилось в пыль и покрылось ямами. Задняя часть хоккейной коробки держится на одном болте и при

На кладбище в Моршанске до сих пор не убраны деревья, поваленные ураганом 0 В Моршанске на городском кладбище до сих пор не убрали последствия урагана, прошедшего 5 июля. Жители города выражают недовольство состоянием этого значимого и сакрального места. Поваленные деревья и сорванные ветви полностью накрыли некоторые могилы, проходы между оградками затруднены, а местами

Суд национализировал активы «Амбер Талвис» в р.п. Новая Ляда 0 Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачёва о признании Юрия Шефлера, известного как «водочный олигарх», экстремистом и об обращении его активов в доход государства. Среди этих активов оказался тамбовский завод алкогольной

Новая поддержка солдат в зоне СВО от ветеранов боевых действий 0 Специальная военная операция на Украине длится уже почти 2,5 года. Ветераны боевых действий, пережившие когда-то все тяготы военного времени, переживают за наших бойцов и регулярно помогают им. Ветераны боевых действий под руководством Пальчика С.Г. за счет собственных средств и средств грантов

Контракт на благоустройство сквера Баратынского в Тамбове был расторгнут 0 Контракт на благоустройство сквера Баратынского в Тамбове был аннулирован, как следует из документов на сайте Госзакупок. В мае местная компания ООО «Тамос» выиграла конкурс на проведение работ по благоустройству сквера за 39,8 млн рублей. Однако, спустя месяц, 20 июня, контракт был расторгнут по

Администрацию Тамбова могут обязать восстановить сгоревший дом-памятник на Кронштадтской 0 Департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области прокомментировал ситуацию с домом-памятником на Кронштадтской, 15, который недавно пострадал от умышленного поджога. Это здание, известное как дом священника Севостьянова, расположенное в исторической части

Тамбовский центральный рынок планируют продать за 85,6 млн рублей 0 22 июля состоялось заседание комиссии по координации деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, созданных в процессе преобразования муниципальных унитарных предприятий, единственным участником которых является город Тамбов. Основным вопросом на повестке дня было

В массовом ДТП под селом Татаново пострадал ребёнок и семеро взрослых 0 В селе Татаново произошла серьёзная авария с участием фуры и трёх легковых автомобилей. По информации УГИБДД по Тамбовской области, инцидент случился 21 июля около шести часов вечера на 20-м километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей через село Татаново.

Объект культурного наследия по улице Кронштадтской в Тамбове продолжает разрушаться 0 Спустя несколько недель после пожара в доме по улице Кронштадтской в Тамбове продолжается разрушение стен и опор здания. Накануне вечером на глазах соседей упала несущая стена дома, но, к счастью, никто не пострадал.

Продукты питания подорожали до 9,3% 0 В июне 2024 года цены на продовольственные товары в Тамбовской области увеличились до 9,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Центробанка в Тамбовской области. Ведомство объясняет рост цен неблагоприятными погодными условиями. Например, цены на картофель и яблоки выросли из-за сокращения

Жителям Тамбовской области запретят посещать лес 0 Жителям и гостям Тамбовской области временно придется отказаться от прогулок по лесу. Руководитель департамента лесного хозяйства региона Михаил Сатин сообщил, что уже подготовлен проект постановления об ограничении посещения лесов. С 1 июня в регионе действует особый противопожарный режим, который

За 75 млн рублей продают бывший кардиологический санаторий в Тамбове 0 На ряде сайтов о продаже недвижимости появилась информация о продаже бывшего санаторно-курортного комплекса на улице Набережной, 22 в Тамбове. Этот комплекс кардиологического санатория включает в себя семь зданий различной этажности и расположен в парке ТОГАУК "Музейный комплекс "Усадьба Асеевых".

Следственный комитет возбудил уголовное дело после скандала с паромной переправой в Тамбове 0 Следователи СУ СКР по Тамбовской области объявили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Главным фигурантом по делу проходит 55-летний местный житель.

Тамбовской области выделили 240 млн на благоустройство в 2024 году 0 Тамбовская область получит 240 миллионов рублей на благоустройство в этом году. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на создание комфортной городской среды в ряде регионов. В 2024 году субсидия для Тамбовской области увеличится

Определён подрядчик для ремонта дороги на ул. Гагарина в Тамбове 0 18 июля состоялись торги по ремонту дорожного полотна на улице Гагарина в Тамбове. Городские власти сообщили, что подрядная организация уже определена, и контракт с ней будет заключен через десять дней в соответствии с процедурой.

На Авиационной, 141 к. 11 в Тамбове пять дней рекой течёт канализация 0 Жители многоквартирного дома на улице Авиационной, 141, корпус 11, жалуются на то, что пятый день у них происходит утечка канализации из дворового колодца. Несмотря на поданную заявку, ответственные службы не спешат устранять аварию, и значительная часть двора уже затоплена.

Депутат Артем Александров призвал к решению проблемы с низкими доходами в Тамбове 0 На 68-м внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты заслушали отчёт главы администрации города о проделанной работе за 2023 год. Большинство признало работу удовлетворительной, утвердив отчёт. Однако фракция КПРФ проголосовала против. Лидер фракции Артём Александров выступил с

Сотрудники прокуратуры провели с полицейскими занятие по противодействию коррупции 0 Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тамбовской области Антон Игнатюк провёл лекцию для сотрудников УМВД России по Тамбовской области на тему «Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков». Присутствующим

Суд отказал бывшему главе «Моршанской табачной фабрики» в пересмотре включения налогов на 1,9 млрд рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал бывшему главе ОАО «Моршанская табачная фабрика» Андрею Метальникову в пересмотре определения о включении в третью очередь реестра требований кредиторов 1,9 млрд рублей в пользу УФНС по региону. Метальников представил суду уточнённые требования кредиторов,

Новые три подрядчика приступили к ремонту канализационного коллектора на Набережной в Тамбове 0 Реконструкция канализационного коллектора на Набережной в Тамбове теперь ведётся тремя подрядчиками, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона. Договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут, и работы разделены между тремя новыми организациями.