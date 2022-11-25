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В Новой Ляде загорелась баня
Днём 26 ноября в посёлке Новая Ляда (Тамбовский район) загорелась баня около поворота на Столовое, -сообщает издание "ПроТамбов". Сигнал о возгорании поступил в 13:18.
По одной из версий, пожар площадью в примерно 15 квадратных метров случился из-за перегрева. На момент возгорания внутри бани были посетители, но все они быстро покинули здание, поэтому пострадавших не было. На месте работали два пожарных расчёта.
Фото - "ПроТамбов"
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