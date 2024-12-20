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Ирина Гостева возглавила АО «Амбер Талвис»
Сегодня, 09:25
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18 декабря новым генеральным директором тамбовского АО «Амбер Талвис» была назначена Ирина Гостева, сменившая Анну Войлокову, занимавшую эту должность с 2013 года. Данные об изменениях внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Ранее Ирина Гостева была совладельцем ликвидированного в 2007 году карельского предприятия «Северный путь», занимавшегося консультированием в коммерческой сфере. Анна Войлокова, по информации из открытых источников, не связана с другими организациями и не является индивидуальным предпринимателем.
Назначение Гостевой произошло на фоне национализации акций «Амбер Талвис» в июле 2023 года. По решению Тамбовского районного суда в доход государства были конфискованы:
- 72,87% акций АО «Амбер Талвис»,
- 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК,
- 100% доля в уставном капитале дочернего ООО РВВК.
Основанием для конфискации стало заявление Генеральной прокуратуры о перечислении компаниями, подконтрольными бизнесмену Юрию Шефлеру, €38 млн на поддержку вооруженных сил Украины в 2022–2023 годах.
Люксембургская Amber Beverage Group Holding, также принадлежащая Шефлеру, ранее заявляла о потерях в размере €10,1 млн в результате национализации активов «Амбер Талвис».
Новое руководство компании столкнётся с задачами по восстановлению её деятельности на фоне сложной юридической и экономической ситуации.
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