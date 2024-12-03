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Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли
Сегодня, 10:41
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Национализация спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове, ранее принадлежавшего Amber Beverage Group Holding (ABG), обернулась значительными потерями для холдинга Юрия Шефлера. Ущерб от изъятия завода оценён в €10 млн. Однако проблемы компании этим не ограничиваются: ABG также сталкивается с серьёзным падением спроса на ключевых рынках, что привело к сокращению операционной прибыли на 70% и убыткам от текущей деятельности в размере €7,1 млн за первые девять месяцев 2024 года, - сообщает РБК
Amber Beverage Group: масштабы бизнеса и структура
ABG специализируется на производстве и дистрибуции алкоголя и имеет в своём портфеле около 1400 брендов, включая такие известные, как текила Rooster Rojo и KAH, виски The Irishman и Writers’ Tears, Riga Black Balsam, а также водка Moskovskaya и Stoli. Несмотря на богатый портфель, выручка компании за отчётный период снизилась до €273,4 млн, что значительно меньше €335,1 млн за аналогичный период прошлого года.
Среди причин ухудшения финансовых показателей:
- снижение спроса на основных рынках (страны Балтии, Великобритания и США);
- сокращение производства водки Stoli;
- перепроизводство текилы, из-за которого спрос на продукцию группы оказался ниже возможностей её двух заводов в Мексике.
«Амбер Талвис»: история активов и национализация
С- пиртзавод «Амбер Талвис» принадлежал Amber Beverage Group на 72,9%, а 25,5% акций владел «Росспиртпром». Завод производил этиловый спирт сортов «люкс» и «альфа», который использовался в производстве ряда ключевых брендов компании, включая Riga Black Balsam и Stoli.
В июне 2024 года Генпрокуратура России подала иск о передаче завода «Амбер Талвис» и других активов Юрия Шефлера, включая калининградское АО «СПИ-РВВК», в государственную собственность. Поводом послужили обвинения в деятельности «противоправного объединения» с антироссийской идеологией, которая выражалась в корпоративной политике холдингов ABG и Stoli Group, а также в финансировании фонда «Поддержи Украину».
В июле 2024 года суд удовлетворил требования прокуратуры, передав активы Росимуществу.
Последствия для Amber Beverage Group
Национализация российского актива, одного из ключевых для ABG, не только привела к финансовым потерям, но и осложнила производственные процессы из-за разрыва налаженных поставок сырья. Учитывая общий спад на алкогольных рынках, компания сталкивается с необходимостью пересмотра стратегии, чтобы сохранить конкурентоспособность и снизить уязвимость к внешним экономическим и политическим факторам.
Amber Beverage Group находится в сложной ситуации, но остаётся крупным игроком на рынке алкогольной продукции, что позволяет ей рассчитывать на возможность стабилизации после перестройки логистики и производства.
Фото: Gazeta.Ru
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