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» » Экс-замминистра здравоохранения Пермского края стал советником Максима Егорова

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края стал советником Максима Егорова

Сегодня, 13:41
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Бывший главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера, Михаил Мальцев, недавно приступил к работе в качестве советника главы Тамбовской области, Максима Егорова. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье", и это назначение было подтверждено в правительстве Тамбовской области. В своей новой роли советника Михаил Мальцев будет заниматься вопросами социальной сферы.

Издание также отмечает, что информация о его увольнении с поста главного врача Пермского краевого клинического наркодиспансера стала известной на прошлой неделе. Михаил Мальцев руководил этим медицинским учреждением с 2020 года, а до этого с 2017 года он занимал должность заместителя министра здравоохранения Пермского края.

Согласно открытым источникам, у Михаила Мальцева есть два высших образования, в области медицины и менеджмента.
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