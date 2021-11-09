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» » Наида Исматулаева стала советником губернатора по градостроительству и архитектуре

Наида Исматулаева стала советником губернатора по градостроительству и архитектуре

Сегодня, 08:06
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Наида Исматулаева стала советником губернатора по градостроительству и архитектуреВрио главы Тамбовской области Максим Егоров произвел очередное кадровое назначение. На должность советника губернатора по градостроительству и архитектуре была назначена Наида Исматулаева, родом из Ростовской области. До этого она работала в Липецкой области. В 2010-м окончила Ростовский государственный строительный университет по направлениям подготовки «Прикладная геодезия» и «Магистр техники и технологии геодезии».

Ранее на должность заместителя главы администрации области назначили Романа Сорокина, занимавшего должность советника генерального директора АО «РТ-Инфраструктура» в Москве.
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