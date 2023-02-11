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12 миллиардов рублей в 2022 году направлено на реализацию мер социальной поддержки тамбовчан

Сегодня, 11:16
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12 миллиардов рублей в 2022 году направлено на реализацию мер социальной поддержки тамбовчанМеры социальной поддержки в Тамбовской области получают более 300 тысяч человек. В прошлом году на реализацию проектов социальной сферы, организацию социальной поддержки жителей области было направлено 12 миллиардов рублей. Об итогах работы и перспективах развития сферы социальной защиты населения региона рассказала на пресс-конференции исполняющая обязанности министра социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Социальная защищенность тамбовчан для Правительства региона является приоритетом. Ежегодно увеличивается количество мер соцподдержки, расширяется круг их получателей. Субъект активно участвует в госпрограммах, которые помогают системе активно развиваться, внедрять востребованные населением меры поддержки.

Так, в Тамбовской области в 2023 году начнется строительство социального комплекса «Серебряная долина». На реализацию проекта планируется направить почти 920 миллионов рублей. Благодаря новым технологиям, пожилые люди смогут жить в комфортных условиях в непосредственной близости к социальной инфраструктуре, обеспечивающей полный спектр медицинских, психологических, бытовых и культурно-досуговых услуг.
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