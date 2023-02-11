12 миллиардов рублей в 2022 году направлено на реализацию мер социальной поддержки тамбовчан 0 Меры социальной поддержки в Тамбовской области получают более 300 тысяч человек. В прошлом году на реализацию проектов социальной сферы, организацию социальной поддержки жителей области было направлено 12 миллиардов рублей. Об итогах работы и перспективах развития сферы социальной защиты населения

Тамбовчане могут принять участие во всероссийском конкурсе «Наши герои» 0 При поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив проводится Всероссийский конкурс патриотической монументальной скульптуры «Наши герои». Участие в конкурсе может принять любой желающий. Работы принимаются в онлайн-режиме, в виде цифровых 3D – моделей скульптурных композиций и визуализации. В

Для Тамбовской области закупают дома культуры на колесах 0 Все чаще происходит закупка мобильных домов культуры для жителей небольших сел Тамбовской области. В частности, центр досуговой деятельности Староюрьевского района покупает «клуб на колёсах». Итоги электронного аукциона подведут уже через несколько дней. Первоначальная цена передвижного

Президентский фонд культурных принимает заявки на второй конкурс 2023 года 0 Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании на второй конкурс 2023 года. На поддержку проектов в сфере культуры предусмотрено 4 млрд рублей. Заявки принимаются до 20 марта.

Жители тамбовских сел выступают против ликвидации сельсоветов 0 В рамках предстоящей реформы местного самоуправления в Тамбовской области, которая предполагает переход к одноуровневой системе - сельсоветы ждет ликвидация, а на месте районов формирование муниципальных округов. Многие жители тамбовских сел не рады подобной инициативе, о чем пишут в социальных

Защитники тригуляевского леса обратились к главе Тамбовской области 0 В преддверии «Прямой линии» Главы Тамбовской области Максима Егорова защитники леса в Тригуляе обратились к нему в надежде, что он сможет не допустить вырубку леса.

Сиделец получил еще один срок за развращение детей 0 Мужчина, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний в Тамбовской области, признан виновным ещё по двум статьям – «Иные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ) и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» (ст. 242.2 УК РФ). По

В Тамбове презентовали уникальную книгу о Саровской пустыни 0 В 2023 году исполняется 120 лет со дня причисления к лику святых подвижника Серафима Саровского. В честь памятной даты в областной библиотеке имени А.С.Пушкина состоялась презентация книги «Саровская пустынь. Два века истории и культуры». Глава Тамбовской области Максим Егоров поздравил автора

В отношении бывшего адвоката постановлен обвинительный приговор 0 Прокуратурой Тамбовской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Тамбовской областной коллегии адвокатов «Эгида», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в особо крупном

Прожиточный минимум в Тамбовской области установили в размере 12 796 рублей 0 В Тамбовской области более чем на 500 рублей в 2023 году вырос прожиточный минимум и достиг 12 796 рублей. В частности для трудоспособных граждан он достигает почти 14 тыс. рублей, а для пенсионеров 11 763 рублей.

Нуждающиеся семьи Тамбовской области могут оформить единое социальное пособие 0 В 2023 году вступил в силу закон о едином пособии на детей и беременных женщин. Данная мера поддержки объединила ранее действовавшие выплаты для семей с низким доходом. Введение единого пособия позволяет оформлять выплаты на всех детей в семье по одному заявлению, поданному через портал госуслуг

Токарёвская птицефабрика начинает устранение выявленных нарушений 0 После обращений экологов общественников в надзорные ведомства, в результате проведённых проверок деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» были выявлены нарушения, которые в настоящее время устраняются. Об этом говорится в ответах прокуратуры Токарёвского района и Министерства сельского

Союз ветеранов Афганистана из Мичуринска принял участие в уроке мужества «Диалоги поколений» 0 Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которую возглавляет И.И. Волков, уже много лет выполняют важную миссию – воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Сейчас, в период проведения

В Тамбове определены пять площадок для комплексного развития территорий 0 И.о. министра градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов сообщил журналистам, что в текущем году в нашем регионе планируют построить не меньше жилья, чем в 2022-м.

Расследуется уголовное дело по факту мошенничества при ремонте сельской школы 0 Прокуратура Мордовского района провела проверку по факту расходования бюджетных денежных средств при реализации национального проекта «Образование».

8 февраля — День российской науки 0 Сегодня страна отмечает день российской науки. Был учреждён указом президента России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года. Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 году.

Константин Пудовкин избран главой Тамбовского района 0 Новым руководителем Тамбовского района на совете депутатов избран Константин Пудовкин, который недавно был назначен заместителем главы администрации района.

Суд защитил жилищные права многодетной семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 0 Прокуратура г. Мичуринска Тамбовской области провела проверку по обращению матери многодетной семьи, состоящей из 6 человек, о нарушении жилищных прав ее ребенка-инвалида.