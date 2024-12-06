Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Комментариев: 0



Одной из наиболее острых проблем стало отсутствие эффективных решений по ликвидации мусорных свалок в муниципалитетах. В частности, министерству поручалось предусмотреть эксплуатацию полигона для отходов в Рассказовском муниципальном округе, однако изменения в территориальной схеме обращения с отходами вступили в силу только 1 октября, с месячным опозданием. За это нарушение на Елену Бабикову было наложено взыскание.



Ещё одной причиной недовольства стала серия коммунальных аварий, существенно повлиявших на уровень доверия к министру. Дополнительные трудности создали задержки в реализации проектов благоустройства. Руководитель региона Евгений Первышов отметил, что проблемы часто возникают из-за недостатков в подготовке проектно-сметной документации.



Негативный фон усилило уголовное дело, возбужденное против Бабиковой в марте 2023 года. Её подозревают в превышении служебных полномочий. По версии следствия, в конце 2022 года она согласовала федеральную схему обращения с отходами, где отсутствовал экотехнопарк «Центральный». Этот объект должна была построить компания «Тамбовская сетевая компания» ещё в 2019 году, однако работы так и не начались.



Отставка Елены Бабиковой стала предсказуемым итогом накопившихся проблем в ведомстве. Решение о её преемнике пока не объявлено.



Фото: Алексей Бучнев ТОП68 В Тамбовской области объявлено об отставке руководителя регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елены Бабиковой. Она подала заявление по собственному желанию, однако её деятельность на этом посту сопровождалась значительным числом претензий.Одной из наиболее острых проблем стало отсутствие эффективных решений по ликвидации мусорных свалок в муниципалитетах. В частности, министерству поручалось предусмотреть эксплуатацию полигона для отходов в Рассказовском муниципальном округе, однако изменения в территориальной схеме обращения с отходами вступили в силу только 1 октября, с месячным опозданием. За это нарушение на Елену Бабикову было наложено взыскание.Ещё одной причиной недовольства стала серия коммунальных аварий, существенно повлиявших на уровень доверия к министру. Дополнительные трудности создали задержки в реализации проектов благоустройства. Руководитель региона Евгений Первышов отметил, что проблемы часто возникают из-за недостатков в подготовке проектно-сметной документации.Негативный фон усилило уголовное дело, возбужденное против Бабиковой в марте 2023 года. Её подозревают в превышении служебных полномочий. По версии следствия, в конце 2022 года она согласовала федеральную схему обращения с отходами, где отсутствовал экотехнопарк «Центральный». Этот объект должна была построить компания «Тамбовская сетевая компания» ещё в 2019 году, однако работы так и не начались.Отставка Елены Бабиковой стала предсказуемым итогом накопившихся проблем в ведомстве. Решение о её преемнике пока не объявлено.Фото: Алексей Бучнев ТОП68



