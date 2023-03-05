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"Тамбовская сетевая компания" обратилась к сотрудникам ООО "КомЭк"
Вчера, 22:14
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Руководство регионального мусорного оператора АО "Тамбовская сетевая компания" обратилось к сотрудникам мусоросортировочного завода "КомЭк" в открытом письме. Последние высказали беспокойство, что их предприятие закроется, и они останутся без работы. Сегодня стало известно, что сортировочный комплекс "КомЭк" не попал в региональную территориальную схему обращения с отходами, из-за чего сотрудники и забеспокоились. Согласно терсхеме, старый комплекс прекратит работу в 2024 году, но должен появиться новый - экотехнопарк «Центральный».
- Это будет современное предприятие, включающее в себя сортировочный комплекс и несколько видов экологичных технологий переработки отходов и производства продукции из вторсырья. Проектом предусмотрено создание порядка 400 рабочих мест, поэтому для стабильной работы нового объекта потребуется большое количество квалифицированных кадров. Мы уверены, что каждый из вас имеет достаточно опыта, знаний и умений для реализации важной миссии — достижения целей национального проекта «Экология». Поэтому мы готовы трудоустроить всех сотрудников мусоросортировочного комплекса ООО «КомЭк» в случае прекращения его эксплуатации по тем или иным причинам, - говорится в письме.
В "ТСК" обещают достойную зарплату, социальные гарантии и стабильность, подчеркнув: "Всем, кто действительно хочет работать, мы будем рады предложить такую возможность".
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