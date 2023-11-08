Гуманитарный груз из области передали донецким бойцам 0 Сотни километров и четыре суток пути – и вот военный грузовик «КамАЗ» припарковался у здания благотворительного фонда «Добра всем!» имени Ирины Дейсар в Покрово-Пригородном. Солдаты и добровольцы загружают в багажник мешки с овощами: ароматной тамбовской картошкой, свеклой, капустой; банки с

В продукции поставляемой в соцучреждения Тамбовской области выявлены антибиотики 0 Управление Россельхознадзора по областям Рязанской и Тамбовской завершило отбор более 200 образцов продуктов, предназначенных для поставки в учреждения, такие как детские сады, больницы, дома-интернаты, а также школы. Лабораторные исследования охватывали различные продукты, такие как рыба, яйца,

На приобретение имущества «Ладесол-Тамбов» из Уварово не нашлось желающих 0 На приобретение имущества недостроенного завода по переработке зерна в белок и корма "Ладесол-Тамбов", объявившего себя банкротом, не поступило ни одной заявки, сообщил Александр Кузнецов, управляющий в рамках процедуры банкротства данного предприятия.

В Тамбове торгуют табачной продукцией рядом с учебными заведениями 0 Жители Тамбова бьют тревогу – табачную продукцию, разнообразные вейпы и «парилки» продают прямо рядом с учебными заведениями. Эта тема сейчас активно обсуждается в СМИ, принят ряд запретов на этот счёт, соцсети бурлят комментариями. Как оказалось, не чужда эта проблема и Тамбову. Таких магазинов

Сегодня в России стартовал V Всероссийский экологический диктант 0 Жители Тамбовской области могут проверить свои знания в области экологии на онлайн -площадке V Всероссийского экологического диктанта. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте экодиктант.рус, выбрать категорию участия.

Депутаты Тамбовской гордумы согласовали значительное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты согласовали предельный индекс роста тарифов с 01.07.2024 г. в размере 15,2%. Теперь решение депутатов будет направлено в адрес Правительства Тамбовской области для принятия окончательного решения.

Активисты Движения Первых выиграли в конкурсе «Большая перемена» 0 В «Артеке» завершился четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников, и в числе победителей нашлись три активиста из Тамбовской области. Среди них - Дарья Кувшинова из Мичуринска, Ангелина Иванова из Котовска и Виктория Агапова из Тамбова.

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края стал советником Максима Егорова 0 Бывший главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера, Михаил Мальцев, недавно приступил к работе в качестве советника главы Тамбовской области, Максима Егорова. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье", и это назначение было подтверждено в правительстве Тамбовской области. В своей новой роли

Север и запад Тамбова свяжет новый маршрут общественного транспорта 0 По информации, предоставленной представителями городской администрации, до конца текущего месяца запланировано введение нового маршрута общественного транспорта №9Т, который будет протекать от улицы Мичуринской до Бастионной через путепровод на Магистральной. Автобус будет следовать по вновь

Наиболее волнующей темой для жителей области являются дороги 0 Из социальных сетей и приложения "Госуслуги. Решаем вместе" в Центр управления регионом поступают сообщения от жителей Тамбовской области. В период с 27 октября по 2 ноября 2023 года было обработано 1128 обращений.

В Тамбове завершили работы по благоустройству лермонтовского сквера 0 Сквер Лермонтова, который должен был быть благоустроен к дню рождения поэта, был наконец завершен. Об этом сообщили официальные представители региональных властей.

Тамбовская область проведёт День региона на выставке-форуме в Москве 0 В Тамбовской области активно готовятся к проведению Дня региона в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, запланированного на 24 декабря (0+). Об этом сообщил Максим Егоров.

ФК «Спартак» из Тамбова одержал победу в гостевом матче 0 Последний гостевой матч сезона для футболистов ФК «Спартак» Тамбов оказался успешным. Команда «красно-белых» сыграла против ФК «Рязань» на их поле. Болельщики из Тамбова также поддержали наших игроков, и на трибунах было много представителей города. Это произошло в выходной понедельник, 6 ноября.

В Тамбове мост через реку Жигалка планируют отремонтировать 0 Планируется провести реконструкцию моста через реку Жигалка, расположенного на улице Андреевской в Тамбове. Городской бюджет выделяет 4,9 миллиона рублей на инженерные изыскания и разработку проекта реконструкции данного сооружения. Итоговая стоимость выполнения работ будет определена в рамках

Беспечные автомобилисты и осенняя распутица мешают работе мусоровозов 0 Несмотря на заметное понижение температуры, осень становится активным сезоном для работников, занимающихся вывозом мусора. Этот период сопровождается увеличением объемов отходов, что связано с сезонной активностью. В осенний период люди обычно начинают проводить общие уборки в своих домах и на

Более шести тысяч родителей получают повышенную пенсию 0 Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или детьми-студентами, обучающимися на очном отделении, имеют право на дополнительные выплаты к своей страховой пенсии. В Тамбовской области более шести тысяч пенсионеров воспользуются этой льготой, как сообщили в региональном отделении

В Тамбове школу № 35 планируют отремонтировать 0 В Тамбове до 30 июня 2025 года намечено провести капитальный ремонт комплекса зданий школы №35, расположенной на адресе Сенько, 10. Заказчиком данной инициативы выступает муниципальное учреждение под названием "Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор". Выбор подрядчика будет осуществлен

В Тамбове определяют места, где запретят размещать торговые ларьки 0 В городе Тамбов прошло собрание с представителями бизнес-сообщества, на котором обсуждались предстоящие изменения в планировке некапитальных торговых объектов (НТО). В соответствии с законом, принятым в этом году в регионе, который регулирует размещение НТО, муниципалитеты обязаны обновить свои

Татаново отметило 375 лет со дня основания 0 Жители Татанова отпраздновали 375-летие своего родного села. Торжественное мероприятие прошло в местной школе.

Прокуратура проверит ремонт школы искусств в Инжавино 0 По поручению прокуратуры Тамбовской области, прокуратурой Инжавинского района была организована проверка соблюдения законодательства в рамках нацпроекта "Культура" при расходовании средств, выделенных на капитальный ремонт здания школы искусств.