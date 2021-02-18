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» » «Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП Банка

«Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП Банка

Сегодня, 12:07
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«Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП БанкаООО «Ладесол Тамбов» привлекло кредит от МСП Банка на 400 млн руб. под 7,75% годовых. Кредит пойдет на завершение строительства биотехнологического комбината в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовкой области.

Это второй этап долгового финансирования, привлекаемого от МСП Банка на этот проект. Всего банк выделил 1 млрд 237 млн руб. Это покрывает 74,6% общей стоимости проекта. Остальное финансируется акционерами.

Первый кредит МСП Банка на 721 млн руб. на финансирование капитальных затрат был привлечен в 2017 году сроком на 7 лет под 10,1% годовых.

Стратегическая цель компании «Ладесол-Тамбов» – стать одним из глобальных лидеров по экспорту кормового белка, благодаря наличию собственной эффективной технологии, присутствию в регионе с профицитом дешевого растительного сырья, с отличной транспортной доступностью.

Продукт «Пробекор Джи Эф» опробован рядом потенциальных покупателей и подтвердил эффективность как в мясном животноводстве, так и в аквакультуре. Компания намерена поставлять его преимущественно на экспорт, в основном – на быстрорастущие рынки аквакультуры в Азии и Европе. В будущем планируется увеличить производство до 150 тыс. тонн за счет расширения производства на существующей площадке и выхода в другие регионы России, испытывающие профицит сырья.
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«Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП Банка

Сегодня, 12:07
0
ООО «Ладесол Тамбов» привлекло кредит от МСП Банка на 400 млн руб. под 7,75% годовых. Кредит пойдет на завершение строительства биотехнологического комбината в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовкой области.

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