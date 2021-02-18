«Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП Банка Комментариев: 0



Это второй этап долгового финансирования, привлекаемого от МСП Банка на этот проект. Всего банк выделил 1 млрд 237 млн руб. Это покрывает 74,6% общей стоимости проекта. Остальное финансируется акционерами.



Первый кредит МСП Банка на 721 млн руб. на финансирование капитальных затрат был привлечен в 2017 году сроком на 7 лет под 10,1% годовых.



Стратегическая цель компании «Ладесол-Тамбов» – стать одним из глобальных лидеров по экспорту кормового белка, благодаря наличию собственной эффективной технологии, присутствию в регионе с профицитом дешевого растительного сырья, с отличной транспортной доступностью.



Продукт «Пробекор Джи Эф» опробован рядом потенциальных покупателей и подтвердил эффективность как в мясном животноводстве, так и в аквакультуре. Компания намерена поставлять его преимущественно на экспорт, в основном – на быстрорастущие рынки аквакультуры в Азии и Европе. В будущем планируется увеличить производство до 150 тыс. тонн за счет расширения производства на существующей площадке и выхода в другие регионы России, испытывающие профицит сырья. ООО «Ладесол Тамбов» привлекло кредит от МСП Банка на 400 млн руб. под 7,75% годовых. Кредит пойдет на завершение строительства биотехнологического комбината в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовкой области.Это второй этап долгового финансирования, привлекаемого от МСП Банка на этот проект. Всего банк выделил 1 млрд 237 млн руб. Это покрывает 74,6% общей стоимости проекта. Остальное финансируется акционерами.Первый кредит МСП Банка на 721 млн руб. на финансирование капитальных затрат был привлечен в 2017 году сроком на 7 лет под 10,1% годовых.Стратегическая цель компании «Ладесол-Тамбов» – стать одним из глобальных лидеров по экспорту кормового белка, благодаря наличию собственной эффективной технологии, присутствию в регионе с профицитом дешевого растительного сырья, с отличной транспортной доступностью.Продукт «Пробекор Джи Эф» опробован рядом потенциальных покупателей и подтвердил эффективность как в мясном животноводстве, так и в аквакультуре. Компания намерена поставлять его преимущественно на экспорт, в основном – на быстрорастущие рынки аквакультуры в Азии и Европе. В будущем планируется увеличить производство до 150 тыс. тонн за счет расширения производства на существующей площадке и выхода в другие регионы России, испытывающие профицит сырья.



