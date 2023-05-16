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В Котовске не стали заключать контракты на благоустройство нового микрорайона
Жители микрорайона "Новый Котовск" в 2023 году, не смогут рассчитывать на улучшение условий благоустройства. Городские власти приняли решение не заключать контракты на выделенные федеральные средства в размере более ста миллионов рублей. Вместо этого, эти средства будут перераспределены между другими муниципалитетами, которые успешно осуществляют реализацию подобных проектов.
Следует отметить, что по итогам 2022 года Котовск оказался антилидером региона по выполнению национальных проектов, и теперь в 2023 году город снова оказывается в числе аутсайдеров, уже на этапе заключения контрактов.
Глава Котовска, Алексей Плахотников, признал этот факт в прямом эфире, объясняя нежелание города участвовать в проекте тем, что жители мало строят жилья в новом микрорайоне. «Эта программа требует того, чтобы мы вводили квадратные метры и чтобы строили дома. Вы должны построить 22 тысячи кв. м, а мы построим в этом году только 9 домов — это 2,5 тысячи кв. м. И тогда «Стимул» закрывается! По этой программе мы в этом году дороги не строим, мы отложили этот момент», -
заявил глава города Алексей Плахотников.
Фото: Марина Башкирова
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