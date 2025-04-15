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Тамбовская область получит федеральные средства на строительство новой дороги
Сегодня, 15:30
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Правительство России направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку проектов комплексного развития территорий в ряде регионов страны. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование распределят между пятью субъектами РФ, в том числе Тамбовской областью.
Решение о перераспределении средств принято на основании заявок, поступивших от регионов, где потребность в новых инфраструктурных объектах признана приоритетной. В числе получателей также оказались Ставропольский край, Чеченская Республика, Пензенская и Псковская области.
Для Тамбовской области федеральная поддержка откроет возможность построить новую автомобильную дорогу в рамках комплексного развития территорий. Проект станет частью мероприятий по улучшению транспортной доступности и развитию городской и пригородной инфраструктуры.
Финансирование предоставляется в рамках национальных инициатив по модернизации инфраструктуры, улучшению качества жизни населения и стимулированию жилищного строительства. Как ожидается, реализация проектов будет вестись поэтапно, под контролем региональных властей и профильных министерств.
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