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В Тамбовской области обустраивают два новых водопровода и ФОК
В рамках национальных проектов в Тамбовской области продолжается реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий. По ней в Тамбовской области в 2022 году строят три новых объекта два новых водопровода, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Гавриловка 2-я.
При этом износ коммунальной инфраструктуры в регионе превышает 85%, работы на отдельных объектах не изменят кардинально ситуацию в лучшую сторону.
Фото: Ольга Чивилева
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