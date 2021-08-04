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В Расказовском районе строят линию уличного освещения к детскому саду
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» к детскому саду в с. Платоновка в Рассказовском районе ведется строительство новых линий освещения протяженностью 560 метров.
Работы выполняются Рассказовским филиалом АО «ТСК». Причём раньше уличного освещения здесь не было вообще, как и хорошей асфальтированной дороги.
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В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» к детскому саду в с. Платоновка в Рассказовском районе ведется строительство новых линий освещения протяженностью 560 метров.
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