Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в УК «Вектор» 0 После проверки обращения работника управляющей компании ООО «Вектор» следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Установлено, что у работодателя имеется задолженность по заработной плате перед гражданином, которая ему не выплачивалась с ноября 2020 г. по март

Губернатор открыл уличный физкультурно-оздоровительный комплекс 0 Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров открыл в городе Тамбове на территории детско-юношеской спортивной школы №1 уличный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Судьба дома культуры «Юбилейный» остается под вопросом 0 Вчера в рамках подготовки к 22-му очередному заседанию Тамбовской городской Думы депутаты провели осмотр спорных территорий, изменение зонирования которых планируют внести в новый генеральный план города Тамбова.

Две больницы в Тамбовской области получили новые санитарные автомобили 0 Лечебные учреждения Тамбовской области продолжают получать санитарный транспорт. Новые машины поступили в автопарк Уваровской и Тамбовской центральных районных больниц.

За последнее время от коронавируса в области умерло более 80 человек 0 За последнее время в Тамбовской области от причин, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа умерло более 80 человек. В отдельные дни умирало более 10 человек в день и это без учета тех, кто был заражен новой инфекцией, но умер от иных болезней.

Прошли мероприятия ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 0 В Тамбовской области прошли памятные мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Жители области выступают против введения обязательных QR-кодов 0 В Тамбовской области нарастают протестные настроения против введения обязательных QR-кодов, дающих право на посещение общественных мест.

Мандатом Александра Никитина займется Генеральная прокуратура 0 Прокуратура Тамбовской области и Центральная избирательная комиссия РФ отказались проводить проверку по вопросу законности наделения депутатским мандатом бывшего руководителя области Александра Никитина.

В Тамбове в нарушение ЗК РФ отдали застройщику дорогу 0 На днях жители улицы 1-й Полковая города Тамбова встретились с представителями органов власти, местного самоуправления и застройщика по вопросу точечного строительства рядом с их домами.

Заместителем главы администрации Тамбова назначен выходец из Москвы 0 С 22 ноября приступит к исполнению должностных обязанностей заместителя главы администрации города Евгений Зименко, который ранее занимал должность заместителя директора Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации «Фонд

В отношении Александра Боброва прекратили уголовное дело 0 В связи с истечением срока давности было прекращено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва. Речь идет о незаконном приобретении автомобиля Lexus LS460 за 5,5 млн рублей (ч.1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»).

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых 0 Решением санитарного органа в Тамбовской области введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Данные категории граждан должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года.

Медучреждения Тамбовской области получат дополнительные средства 0 Система здравоохранения региона получит 20,967 миллиона рублей на дополнительные меры на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Около администрации области запретили парковку 0 В Тамбове принято решение ограничить движение транспорта по внутриквартальному проезду от улицы Интернациональной до улицы Максима Горького в районе администрации Тамбовской области и вообще около здания запретить парковку.

«Родинцы» отказались от прямых выборов 0 Тамбовское отделение партии «Родина» в лице своих депутатов отказалось от предвыборных обещаний по возвращению всенародных выборов главы областного центра и предложило назначать сити-менеджеров без конкурса, что позволит ранее осужденному Максиму Косенкову занять должность на постоянной основе.

После скандала власти решили сохранить меры соцподдержки 0 Вчера руководство города Тамбова решило изменить свои планы насчет отмены ряда мер муниципальной поддержки. При этом в своем заявлении врип главы города Тамбова Максим Косенков отметил, что при формировании бюджета администрация города обязана ежегодно поднимать вопрос об отмене любых выплат,

В Тамбове хотят снести ДК «Юбилейный» 0 В Тамбовскую городскую Думу внесен на согласование новый проект Генерального плана, который предусматривает на месте ДК «Юбилейный» построить многоквартирный дом. Реконструкция существующего здания для заявителя «экономически не выгодна».

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В администрации Котовска прошли обыски 0 В администрации Котовска прошли обыски

В гордуме оправдали отмену мер соцподдержки 0 В городе Тамбове набирает обороты скандал, связанный с планами руководства областного центра отменить муниципальные меры социальной помощи. Напомним, что администрация города Тамбова предлагает сократить муниципальные меры соцподдержки, аргументируя это тем, что на федеральном и региональном