|
Губернатор открыл уличный физкультурно-оздоровительный комплекс
Сегодня, 09:08
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров открыл в городе Тамбове на территории детско-юношеской спортивной школы №1 уличный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Спортивный комплекс в себя включает: мини-футбольное поле, беговые дорожки, универсальный игровой комплекс (волейбол, баскетбол), площадку для воркаута, раздевалку и трибуны на 100 мест.
Стоимость проекта превысила 34 млн руб.
Фото Алексея Бучнева
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.