|
Медработники Тамбовской области продолжат получать выплаты за выявление онкозаболеваний
Сегодня, 10:42
Комментариев: 0
Версия для печати
В 2024 году медицинским работникам Тамбовской области будут продолжать выплачивать социальные доплаты за своевременное выявление онкологических заболеваний. На эти цели региону выделено 296 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Доплаты предоставляются за диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это может включать назначение консультаций у врачей-специалистов, направление на диагностические исследования в рамках диспансеризации или профилактических осмотров. За каждый подтверждённый случай заболевания медицинская организация получает дополнительное финансирование из территориального фонда ОМС, которое затем направляется на выплаты сотрудникам.
В Тамбовской области подобные меры являются частью реализации национального проекта «Здравоохранение». Онкология занимает ключевое место в его структуре. Для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионе создана сеть межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи. Эти учреждения обеспечивают своевременную диагностику и проведение химиотерапевтического лечения.
Программы стимулирования медицинских работников способствуют улучшению качества обследований, росту выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, повышению эффективности лечения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.