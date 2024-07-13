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В ходе профмероприятий в Тамбове выявили у 10 человек рак
В городской поликлинике № 5 города Тамбова состоялась акция выходного дня, направленная на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний. В мероприятии приняли участие специалисты Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.
Основное внимание было уделено профилактике и раннему выявлению рака молочной железы и меланомы кожи. Приём вели врачи-онкологи Виталий Сычёв, Хуссам Сафаиа и Сергей Рудаков. За время акции медики приняли 112 человек. В результате обследований было выявлено 4 случая меланомы, 6 случаев рака кожи и 3 случая рака молочной железы. Все пациенты были направлены в областной онкодиспансер для дальнейшего обследования и лечения.
Участники акции также получили консультации врачей по факторам риска меланомы, технике самообследования и наблюдения за новообразованиями кожи. Кроме того, были обсуждены вопросы диагностики и профилактики онкологических заболеваний. Министерство здравоохранения Тамбовской области отметило важность таких мероприятий для повышения информированности населения и раннего выявления онкологии.
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В городской поликлинике № 5 города Тамбова состоялась акция выходного дня, направленная на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний. В мероприятии приняли участие специалисты Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.
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