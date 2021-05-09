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В Тамбове пройдёт акция по раннему выявлению меланомы
Сегодня, 08:51
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20 мая с 8:00 до 14:00 в Тамбовском областном кожно-венерологическом диспансере пройдет бесплатная акция по выявлению меланомы (0+).
Меланома - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи.
По словам врачей, прежде всего, необходимо обратиться к дерматологу, если ранее существующие родинки изменили цвет, размер и форму или появились новые родинки, которые отличаются от остальных.
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