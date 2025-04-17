Тамбовская область получит 55 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство новой дороги в рамках КРТ Комментариев: 0



Помимо Тамбовщины, финансирование получат Ставропольский край, Чеченская Республика, Пензенская и Псковская области. Выделенные средства позволят регионам активизировать работу по реализации проектов комплексного развития территорий, особенно в тех случаях, где ранее были сложности с привлечением частных инвестиций.



В Тамбове тема КРТ остаётся одной из приоритетных. Так, в 2024 году в городе дважды проводились торги на участок площадью 2,2 гектара на улице Астраханской. Несмотря на снижение стартовой стоимости с 1,3 млн до 1,1 млн рублей, интереса у инвесторов они не вызвали. Однако в марте 2025 года сдвиг всё же произошёл: победителем торгов на развитие квартала, ограниченного улицами Мичуринской, Куйбышева и Советской, стало местное ООО «СЗ “Бру-Тамбовстрой”».



Проекты КРТ особенно актуальны для исторического центра города. В феврале члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали инициативу развития старого квартала в пределах обозначенных улиц. Дополнительное финансирование из федерального бюджета, по мнению экспертов, станет важным стимулом для начала реальных работ на территории, где десятилетиями не происходило системного обновления городской среды. Правительство России приняло решение о выделении более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий (КРТ) в пяти регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список получателей федеральной поддержки вошла и Тамбовская область, которой из этой суммы будет направлено 55 миллионов рублей. Средства планируется использовать на строительство новой дороги, однако точное расположение будущего объекта пока не раскрывается.Помимо Тамбовщины, финансирование получат Ставропольский край, Чеченская Республика, Пензенская и Псковская области. Выделенные средства позволят регионам активизировать работу по реализации проектов комплексного развития территорий, особенно в тех случаях, где ранее были сложности с привлечением частных инвестиций.В Тамбове тема КРТ остаётся одной из приоритетных. Так, в 2024 году в городе дважды проводились торги на участок площадью 2,2 гектара на улице Астраханской. Несмотря на снижение стартовой стоимости с 1,3 млн до 1,1 млн рублей, интереса у инвесторов они не вызвали. Однако в марте 2025 года сдвиг всё же произошёл: победителем торгов на развитие квартала, ограниченного улицами Мичуринской, Куйбышева и Советской, стало местное ООО «СЗ “Бру-Тамбовстрой”».Проекты КРТ особенно актуальны для исторического центра города. В феврале члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали инициативу развития старого квартала в пределах обозначенных улиц. Дополнительное финансирование из федерального бюджета, по мнению экспертов, станет важным стимулом для начала реальных работ на территории, где десятилетиями не происходило системного обновления городской среды.



