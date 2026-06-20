Инвестиции в сохранение исторических памятников Тамбовской области превысили полмиллиарда рублей

— Если в 2023–2024 годах частными инвесторами на сохранение исторически значимых объектов было направлено 24,3 миллиона рублей, то за 2025 год они заключили договоры на выполнение работ по сохранению ОКН на сумму более 170 миллионов рублей. Общий объём финансирования из всех источников в 2025 году достиг 556 миллионов рублей, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года, — отметил директор департамента по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Дмитрий Самородин.

В Тамбовской области более чем в два раза вырос объём инвестиций, направленных на сохранение объектов культурного наследия. По итогам 2025 года на эти цели из всех источников финансирования было направлено 556 млн рублей.Работа по сохранению и вовлечению в хозяйственный оборот исторических зданий и памятников ведётся в рамках поручения Президента России Владимира Путина. К 2030 году в стране планируется привести в удовлетворительное состояние не менее тысячи объектов культурного наследия.Как сообщили в региональном департаменте по государственной охране объектов культурного наследия, сегодня в неудовлетворительном состоянии находится около 10% памятников истории и культуры области. Это ниже среднероссийского показателя, который составляет 14%.Для поиска инвесторов информация о таких объектах размещается на федеральной платформе «Наследие.ДОМ.РФ». В настоящее время там представлено 29 объектов Тамбовской области, из которых 15 уже обрели новых собственников.Особенность механизма заключается в том, что стартовая цена продажи может составлять всего один рубль. Однако покупатель берёт на себя обязательства по проведению реставрации и сохранению исторического облика объекта в установленные сроки.Одним из наиболее заметных проектов стали Торговые ряды в центре Тамбова, которые долгое время находились в неудовлетворительном состоянии. В 2025 году комплекс был продан из федеральной собственности. Также нового владельца получила усадьба Василия Снежкова в Мичуринском округе, для которой уже подготовлена и согласована научно-проектная документация.Власти региона намерены продолжить эту работу. Уже в 2026 году планируется реализовать ещё 12 объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, ещё семь объектов рассматриваются для последующей продажи в 2026–2027 годах.