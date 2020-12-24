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В отношении гендиректора ФК «Тамбов» возбуждено уголовное дело
Вчера, 16:17
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Следственный комитет Следственного управления РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ФК «Тамбов» по факту невыплаты заработной платы.
Перед футболистами и другими сотрудниками клуба у руководства образовался долг в размере около 150 миллионов рублей, долги копились с лета текущего года. Ранее руководство клуба за данное правонарушение было привлечено к административной ответственности.
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