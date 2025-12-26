|
Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,4 млн рублей за загрязнение почв
Сегодня, 14:02
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о взыскании с администрации города Кирсанова более 5,4 млн рублей за вред, причинённый почвам. О принятом решении сообщили в Управлении Росприроднадзора по Тамбовской области.
Основанием для разбирательства стало обращение местных жителей. В 2022 году они сообщили о загрязнении территории бывшей нефтебазы, где из заброшенной скважины самопроизвольно вытекала жидкость. Как установили специалисты, речь идёт о скважине, пробуренной ещё в 1980 году для водоснабжения нефтебазы.
В ходе проверки инспекторы Росприроднадзора совместно с экспертами Центра лабораторного анализа и технического измерения отобрали пробы почвы. Исследования показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Площадь загрязнённого участка превысила 1,5 тыс. кв. м.
Разбирательство затянулось из-за споров о принадлежности земельного участка и времени начала загрязнения. В надзорном ведомстве уточнили, что администрации Кирсанова было направлено требование о добровольном возмещении ущерба, однако ответа на него не последовало. В результате Росприроднадзор обратился в суд.
«После обращения в суд требования ведомства были полностью удовлетворены», — сообщили в Росприроднадзоре. Решение арбитражного суда подлежит исполнению в установленном законом порядке.
