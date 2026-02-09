|
Апелляция подтвердила обязанность «РКС-Тамбов» устранить последствия канализационного разлива на Бастионной
9 февраля 2026
Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после внеплановой проверки.
Проверка была проведена в январе 2025 года после того, как специалисты зафиксировали излив сточных вод из колодца на открытую территорию. Стоки растекались по почве и заполняли технологический котлован. Несмотря на то что лабораторные анализы показали минимальный класс опасности, суды пришли к выводу, что сам факт попадания канализационных вод на землю является нарушением закона.
Компания пыталась доказать, что проблемный участок сетей не входит в переданный ей по концессии комплекс. Однако суд указал, что «РКС-Тамбов» как гарантирующая организация по водоотведению обязана реагировать на аварии вне зависимости от того, кому формально принадлежат сети.
История получила широкий общественный резонанс в начале 2025 года, когда жители и экологи заговорили о разрастающемся «зловонном озере» в районе Бастионной улицы. Ситуацией заинтересовались прокуратура и следственные органы. После проверок было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении ответственных лиц коммунальной сферы и представителей городской администрации.
Как отмечает «Вердикт», дальнейшее развитие этой истории, включая судьбу уголовного дела, остаётся в поле внимания редакции.
