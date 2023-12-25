44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 25 декабря 2023 г., исполнилось 44 года со дня ввода советских войск в Афганистан. Эта памятная дата важна не только для ветеранов войны в Афганистане, но и для всех тех, кто защищал интересы Родины в различных локальных сражениях, кто потерял своих близких в вооруженных конфликтах, и просто для

В Тамбове стартовала акция «Безопасный Новый Год» 0 Не забывайте о бдительности и сохраняйте душевное спокойствие на протяжении всех новогодних праздников. Сотрудники Управления Росгвардии Тамбовской области напоминают горожанам о важности соблюдения правил безопасности. В преддверии зимних праздников началась традиционная всероссийская

После обильного снегопада муниципалитеты области утопают в воде 0 На прошлой неделе в Тамбовской области шли затяжные снегопады, которые парализовали движение, оставили за собой сугробы и завалы. С приходом оттепели обширный слой снега на улицах городов оставили без должного внимания со стороны коммунальных служб, что стало причиной неудобств для жителей. Снежное

Сотрудники «ТСК» вернулись из очередной командировки в Новоайдарский район ЛНР 0 В середине декабря текущего года трое сотрудников Уваровского филиала АО «ТСК» вернулись из командировки в Новоайдарский район Луганской Народной Республики, который находится под попечением нашей области. В течение двух недель они активно участвовали в работе по восстановлению объектов

Остатки строительной компании «Козерог» снова выставлены на торги 0 Имущество строительного холдинга "Козерог" ООО СЗ "Компания Козерог" выставлено на повторные торги, как сообщает конкурсный управляющий Александр Железинский. Общая начальная стоимость 18 лотов составляет 2,2 млн рублей. Большинство лотов представлены материалами для складирования, такими как

«День Тамбовской области» на форуме «Россия»: РСХБ поможет региону добиться новых успехов в АПК 0 На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся «День Тамбовской области» с участием Главы региона Максима Егорова и заместителя Председателя Правления РСХБ Дениса Константинова.

В Тамбове депутаты планируют ввести новые штрафы 0 Депутаты Тамбовской городской Думы выступили с предложением о введении новых штрафов. В соответствующем документе предлагается установить запрет на устанавливаемые без специального разрешения ограждающие конструкции на территории многоквартирных домов, такие как ворота, калитки, шлагбаумы и заборы.

В Тамбове одной из новых улиц присвоят имя Степана Перекальского 0 Тамбовская городская Дума приняла решение присвоить имя Героя Советского Союза Степана Перекальского одной из недавно построенных улиц Тамбова. Это решение было утверждено на заседании городской Думы.

Тамбовская городская Дума приняла бюджет на 2024 год 0 Депутаты Тамбовской городской Думы утвердили бюджет города на следующий, 2024 год в двух чтениях. Согласно представленному проекту, ожидаемые доходы города в новом году составят 7,352 млрд рублей, а расходы - 7,276 млрд рублей. Таким образом, проект бюджета оформлен с избытком. Важно отметить, что

В Тамбове общественники выступили против продажи табачных изделий рядом с учебными учреждениями 0 На территории Российской Федерации действует закон, который запрещает продажу алкогольной и табачной продукции в торговых точках, находящихся менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений. Тем не менее, не всегда этот закон соблюдается, и торговцы алкоголем и табаком часто пренебрегают этим

Аэропорт Тамбова начнет работать в ночное время 0 Происходит процесс оформления разрешения на работу аэропорта Тамбова в ночное время. Это обсуждалось в ходе встречи между главой Росавиации Дмитрием Ядровым и Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования на

В Тамбовской области скорее всего не запретят продажу пиротехники 0 Прокуратура Тамбовской области высказала свое несогласие предложенному запрету на продажу пиротехнических изделий. Это подтверждается в отзыве по проекту постановления, который предусматривал введение ограничений на продажу и использование пиротехники с 15 декабря по 31 января в данном регионе.

В среднем на 10% увеличат стоимость услуг за штрафстоянки 0 С 1 января в нашем регионе планируется повышение тарифов на доставку и хранение автомобилей на штрафстоянке. Повышение цен ожидается примерно на 10%, что немного превышает официально прогнозируемую инфляцию.

Моршанцы станут участниками проекта «Эколята» 0 В Тамбовской области стартовал инновационный проект по созданию ассоциации сети эко-школ, который в ближайшее время привлечет более сотни школьников из различных городов региона.

В микрорайоне Донской в Тамбове открыли дублёр Советской 0 Правительство Тамбовской области объявило о завершении ремонта участка дороги Советская — Запрудная. Этот шаг предполагается способствовать разгрузке северной части города и обеспечить более быстрый доступ жителей новых микрорайонов к центру Тамбова.

В Тамбове намерены решить проблему с водителями, мешающими вывозу мусора 0 В Тамбове наблюдается увеличение случаев, когда водители автомобилей оставляют свои транспортные средства вблизи контейнерных площадок, создавая преграды для специализированных транспортных средств. Это приводит к затруднениям для сотрудников регионального оператора, которые не могут своевременно

В Тамбове открылся штаб в поддержку Владимира Путина 0 В Тамбове начал свою деятельность Региональный избирательный штаб кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Задачей штаба является сбор подписей в поддержку кандидата, а его сопредседателями стали Валерий Беляев, директор Тамбовского театра; Андрей Ким, заместитель директора по

Прокуратура через суд потребовала отремонтировать больницу в Красивке 0 Прокуратура Инжавинского муниципального округа подала иск в суд с требованием к ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» о проведении капитального ремонта Красивской больницы.

Точный объём работ в филармонии в Тамбове определит экспертиза 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявляет о запуске процесса экспертизы, направленной на определение окончательного объема работ, которые должен выполнить подрядчик при реконструкции Тамбовской филармонии.

Темпы роста промышленности в Тамбовской области составили 113% 0 Промышленный сектор Тамбовской области демонстрирует устойчивые темпы роста, достигая уровня в 113%, что существенно превышает среднероссийский показатель (104%). Эта информация была объявлена в ходе совещания, посвященного развитию промышленного комплекса, проведенного главой региона Максимом