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В Тамбове строится новый аквакомплекс с современной инфраструктурой
Сегодня, 11:14
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На фоне частых разочарований от строительных проектов в Тамбове, работа над будущим аквакомплексом на улице Коммунальной внушает оптимизм. Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс строится на территории бывшего завода «Ревтруд», рядом с гипермаркетом «Линия».
Как сообщает компания ООО «Родник», ответственная за возведение объекта, строительство идёт полным ходом: завершается заливка монолитных конструкций и возведение колонн. Ожидается, что стройка будет завершена к концу лета — началу осени 2025 года.
Этот объект не будет типичным аквапарком, а станет многофункциональным аквакомплексом с широкой инфраструктурой для активного отдыха и семейного досуга у воды.
Управлять комплексом будет компания ООО «Центр здоровья», работающая под брендом «Термы Наутико». Подобные аквакомплексы, уже успешно функционирующие в городах Видное и Мытищи Московской области, обещают высокий уровень сервиса и разнообразие услуг. Название нового комплекса в Тамбове будет связано с брендом компании-управленца.
Строительство этого объекта является примером успешной реализации масштабного проекта, который станет важным вкладом в развитие досуговой инфраструктуры областного центра.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
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