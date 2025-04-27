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Тамбовская область усиливает противопожарную безопасность: депо, дроны и повышение зарплат
Сегодня, 08:58
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На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области врио губернатора Евгений Первышов обозначил серьёзную проблему: в регионе остро не хватает пожарных подразделений и специализированной техники, особенно в сельских поселениях.
«План по строительству новых пожарных депо будет пересмотрен и утверждён. Их нехватка наиболее ощутима в небольших посёлках. Строительство новых объектов запланировано на 2026 год», — подчеркнул Первышов.
Одним из нововведений станет внедрение беспилотников для мониторинга лесных массивов. С помощью дронов власти рассчитывают оперативно выявлять палы и очаги возгораний, чтобы быстрее направлять пожарные расчёты на место происшествия. «Это позволит значительно сократить время реагирования и повысить эффективность работы», — отметил глава региона.
Кроме того, на совещании подробно обсудили дефицит кадров в МЧС и нехватку современной техники. Первышов отдельно остановился на необходимости повышения зарплат сотрудникам противопожарной службы, чтобы привлечь новых специалистов и сохранить опытных.
Поводом для срочного пересмотра мер стало недавнее ЧП у деревни Крутые Выселки: при тушении травяного пала из-за резкого изменения ветра загорелась пожарная автоцистерна. В результате инцидента двое пожарных получили травмы, а спецмашина была полностью уничтожена огнём.
В ближайшее время региональные власти планируют разработать целый комплекс мер по модернизации материально-технической базы МЧС, улучшению условий труда спасателей и усилению противопожарной безопасности в населённых пунктах.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области
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