Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО
Сегодня, 19:41
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной операции.
Глава области напомнил, что работа над программой ведётся по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с госпрограммой «Спорт России».
— Наша задача — сделать всё, чтобы ребята нашли себя в спорте, создать секции, найти наставников для ребят, — подчеркнул Евгений Первышов.
Сегодня в Тамбовской области ветераны СВО могут бесплатно заниматься пауэрлифтингом, настольным теннисом, волейболом сидя, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, греко-римской борьбой, следж-хоккеем, спортивным метанием ножа и другими дисциплинами. Часть секций появилась по инициативе самих бойцов.
Тамбовские команды уже показывают результаты и на региональном, и на федеральном уровне: ветераны регулярно входят в число призёров «Кубка Защитников Отечества».
Евгений Первышов отметил, что в 2026 году те участники СВО, кто серьёзно занимается спортом, смогут стать тренерами для других атлетов в своих дисциплинах.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков высоко оценил работу региона:
— Тамбовская область — одна из первых территорий, кто системно начал заниматься привлечением ветеранов СВО в спорт. Это ощущается и на всех федеральных мероприятиях, — заявил он, добавив, что с удовольствием посетил регион.
