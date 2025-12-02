Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

» » » Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

Сегодня, 19:41
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной операции.

Глава области напомнил, что работа над программой ведётся по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с госпрограммой «Спорт России».

— Наша задача — сделать всё, чтобы ребята нашли себя в спорте, создать секции, найти наставников для ребят, — подчеркнул Евгений Первышов.

Сегодня в Тамбовской области ветераны СВО могут бесплатно заниматься пауэрлифтингом, настольным теннисом, волейболом сидя, пулевой стрельбой, стрельбой из лука, греко-римской борьбой, следж-хоккеем, спортивным метанием ножа и другими дисциплинами. Часть секций появилась по инициативе самих бойцов.

Тамбовские команды уже показывают результаты и на региональном, и на федеральном уровне: ветераны регулярно входят в число призёров «Кубка Защитников Отечества».

Евгений Первышов отметил, что в 2026 году те участники СВО, кто серьёзно занимается спортом, смогут стать тренерами для других атлетов в своих дисциплинах.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков высоко оценил работу региона:

— Тамбовская область — одна из первых территорий, кто системно начал заниматься привлечением ветеранов СВО в спорт. Это ощущается и на всех федеральных мероприятиях, — заявил он, добавив, что с удовольствием посетил регион.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Евгений Первышов обсудил вопросы транспортной безопасности с представителям ...

В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единст ...

Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концесс ...

Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»

Евгений Первышов проверил стройки в Пичаево и Рассказово: где идёт по плану ...

Евгений Первышов: «Завершение реконструкции филармонии в Тамбове в 2025 год ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

Сегодня, 19:41
0
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной

В Нижнеспасском подключили к газу Вечный огонь в честь Дня неизвестного солдата

Сегодня, 19:07
0
В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых

«РКС-Тамбов» требуют взыскать 28 млн рублей за ущерб реке Паника: дело рассматривает арбитраж

Сегодня, 15:03
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного

Начальник УМВД по Тамбовской области Николай Скоков покинул должность

Сегодня, 11:10
0
Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД. На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Вчера, 18:55
0
В селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

В Тамбове обсудили создание доступной среды: выполнено 70% мероприятий резолюции прошлого года

Вчера, 18:48
0
В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в

Апелляция оставила в силе решение по делу о ремонте крыши музыкального института Рахманинова в Тамбове

Вчера, 15:54
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными

129 тысяч рублей незаконной премии: дело бывшего главы Минздрава направлено в суд

Вчера, 11:47
0
Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала

В Тамбовской областной клинической больнице появилось новое эндоскопическое оборудование стоимостью 5 млн рублей

Вчера, 09:08
0
Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко получила партию современного эндоскопического оборудования — два фиброгастроскопа и два фиброколоноскопа. Новая техника позволит повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сделает эндоскопические исследования более

Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова

2 декабря 2025
0
В Тамбовской области подвели итоги масштабной проверки всех объектов недвижимости и земельных участков, проданных муниципалитетами за последние пять лет. Анализ проводился по поручению главы региона Евгения Первышова, который потребовал оценить, нужно ли возвращать отдельные объекты обратно в

Компания «Стинэк» снова требует от Мичуринска 60,5 млн рублей за спорный ремонт путепровода

2 декабря 2025
0
ООО «Стинэк» вновь обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Компания требует выплатить 60,5 млн рублей — такая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Пока заявление не рассмотрено, и суть новых претензий официально не

Охрана всех 17 детсадов досталась одной фирме. УФАС уже отменило половину конкурсов

2 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний,

В Тамбове возвращают два исторических здания: покупатели не выполнили условия торгов

2 декабря 2025
0
Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах

1 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места

1 декабря 2025
0
Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский

Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение

30 ноября 2025
0
История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально

Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей

30 ноября 2025
0
Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля

«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода

29 ноября 2025
0
Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в

В Тамбове начали разбирать временную перемычку на Цне: ремонт гидроузла выходит на финишную прямую

29 ноября 2025
0
В Тамбове приступили к разбору временной перемычки на реке Цна в районе Пригородного леса. Работы выполняет филиал «Сурский гидроузел». Информацию подтвердили в министерстве экологии Тамбовской области, отметив, что демонтаж проводится поэтапно. В ведомстве пояснили, что специалисты «будут
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги