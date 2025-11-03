|
В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единства и поддержке участников СВО
В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 4 ноября состоялся IV Фестиваль единоборств, приуроченный ко Дню народного единства и Дню воинской славы России. Мероприятие также было посвящено поддержке участников специальной военной операции.
В открытии фестиваля принял участие глава региона Евгений Первышов. На торжественной церемонии собрались почти 700 спортсменов — представители различных видов единоборств: дзюдо, самбо, греко-римской борьбы, бокса, тхэквондо, кикбоксинга, карате, джиу-джитсу, ММА, тайского бокса, мечевого боя и других дисциплин.
Фестиваль организован правительством Тамбовской области совместно с обществом «Динамо» и партией «Единая Россия» в рамках государственной программы «Спорт России». Главная цель события — популяризация единоборств и вовлечение молодёжи в занятия спортом. На площадках фестиваля все желающие могли записаться в спортивные секции.
Помимо спортивных поединков и показательных выступлений, программа включала выставки современного и исторического оружия, презентации военно-прикладных видов спорта, концерты и встречи с представителями патриотических и поисковых отрядов. Особое внимание уделили памяти героев — участники мероприятия почтили павших бойцов, пронеся в руках их портреты.
«Символично, что фестиваль проходит именно в День народного единства, ведь спорт — это мощная объединяющая сила. Он учит не только идти к победе, но и дружбе, взаимовыручке и поддержке. Такие мероприятия помогают развивать у молодого поколения настоящий патриотизм и стремление к здоровому образу жизни», — отметил Евгений Первышов.
Фестиваль единоборств в Тамбове стал уже традиционным событием, объединяющим спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и молодых участников, для которых эти соревнования — важный шаг на пути к будущим победам.
Фото: Павел Васильев
