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Прокуратура разбирается в причинах массового замора рыбы в Тамбовской области
Прокуратурой Жердевского муниципального округа Тамбовской области проводится проверка в связи с массовой гибелью рыбы в реке Ящерка, расположенной близ деревни Рыбкино.
На территории водоёма был проведён осмотр при участии специалистов из Тамбовского областного Центра федерального государственного бюджетного учреждения "Главрыбвод" и министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области. Для проведения экспертизы были взяты образцы воды.
В случае обнаружения достаточных оснований, прокуратура обещает принять соответствующие меры в соответствии с законом.
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