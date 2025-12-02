|
Начальник УМВД по Тамбовской области Николай Скоков покинул должность
Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД.
На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост заместителя начальника УМВД. Он назначен временно исполняющим обязанности главы управления.
«Вердикт» напоминает, что Николай Скоков руководил региональным УМВД более семи лет — с февраля 2018 года.
Николай Иванович Скоков родился 6 декабря 1957 года в посёлке Новая Жизнь Тамбовского района. Службу начал в 1979 году в патрульно-постовой службе, затем занимал руководящие позиции в криминальной милиции.
С 2003 по 2011 годы он был заместителем начальника УВД области и возглавлял криминальную полицию, в 2011–2016 годах руководил региональным управлением ФСКН. После упразднения службы перешёл в МВД, где стал заместителем начальника федерального Главка по контролю за оборотом наркотиков.
С 9 февраля 2018 года руководил УМВД России по Тамбовской области.
Причины кадровых перестановок в ведомстве официально не раскрываются.
