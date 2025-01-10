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В Тамбовской области простились с полковником Сергеем Иванковым
Вчера, 09:18
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На этой неделе ушёл из жизни полковник Сергей Александрович Иванков, чья служба и заслуги оставили значительный след в Тамбовской области и за её пределами. Сергей Александрович родился 16 апреля 1961 года в посёлке Новая Деревня Ржаксинского района.
Свою службу он начал в августе 1994 года в Главном управлении на различных должностях. С 2005 по 2011 годы Иванков занимал пост первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тамбовской области.
За период службы Сергей Александрович был награждён многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых:
медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
медаль «За отличие в военной службе» II степени;
медали «За безупречную службу» I, II, III степеней;
нагрудный знак «Войска ПВО страны»;
нагрудный знак МЧС России «За заслуги»;
медаль МЧС России «75 лет гражданской обороне»;
нагрудный знак администрации Тамбовской области «За трудовые достижения».
В 1999 году приказом МЧС России ему было присвоено звание «Ветеран военной службы».
Его профессионализм, преданность делу и заслуги перед Родиной останутся в памяти коллег, родных и жителей региона.
Фото: МЧС
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