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Суд обязал администрацию Тамбова выплатить 12,8 млн рублей за новогодний декор

Сегодня, 08:46
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Суд обязал администрацию Тамбова выплатить 12,8 млн рублей за новогодний декорАрбитражный суд Центрального округа поставил точку в споре между администрацией Тамбова и ростовской компанией «Норгрупп» по поводу новогоднего декора. Суд подтвердил решение, согласно которому городские власти обязаны выплатить компании 12,8 миллиона рублей за новогодние украшения, приобретенные в конце 2022 года.

Спор начался после того, как контракт на поставку новогодних украшений для парков и скверов Тамбова был заключен 19 января 2022 года по итогам электронного аукциона. Согласно контракту, «Норгрупп» обязалась в течение 10 дней поставить 41 светящуюся фигуру, включая елки, шары, арки, деревья и подарочные коробки. Декор был доставлен и установлен, но 4 февраля дирекция благоустройства отказалась принимать товар, ссылаясь на несоответствие техническому заданию.

21 февраля в Единой информационной системе «Закупки» появилось уведомление об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта. Помимо отказа от оплаты поставленного товара, компания «Норгрупп» была внесена в реестр недобросовестных поставщиков до апреля 2024 года решением УФАС по Тамбовской области. В ответ на это «Норгрупп» подала иск в арбитражный суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что по просьбе властей декор был доставлен в Тамбов еще до подписания контракта — в конце декабря. Несмотря на это, акт приемки по качеству был составлен лишь 3 февраля, более чем через месяц после фактической установки украшений. Суд также установил, что компания-поставщик, учитывая замечания, доставила дополнительную партию товара в марте 2022 года.

Экспертиза показала, что украшения не соответствовали техническому заданию лишь по размеру, будучи несколько больше указанных параметров. Также эксперты отметили, что неудовлетворительное состояние декора могло быть связано с неправильными условиями хранения в Тамбове: на открытой площадке, где часть изделий была размещена на земле, а часть свалена в кучу.

Арбитражный суд Тамбовской области и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановили, что дирекция благоустройства должна выплатить компании «Норгрупп» 12,8 миллиона рублей. Несмотря на поданную кассационную жалобу, решение было подтверждено судом Центрального округа. Власти Тамбова могут попытаться оспорить это решение в Судебной коллегии Верховного Суда РФ

Фото: ПроТамбов
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