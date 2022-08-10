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» » С Тамбова требуют 12 млн рублей за новогодние украшения

С Тамбова требуют 12 млн рублей за новогодние украшения

Вчера, 09:36
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С Тамбова требуют 12 млн рублей за новогодние украшения В Арбитражный суд Тамбовской области обратился ООО «Торговый дом «НорГрупп» из города Ростов-на-Дону с иском о взыскании 12 млн рублей за новогодние украшения. Ответчиком по делу выступает Дирекция благоустройства и озеленения.

Речь идет о новогодних украшениях, которые появились в конце 2021 года, хотя фактически тендер был размещен в январе 2022 г.

Согласно материалам дела после поставки украшений была произведена экспертиза, которая показала, что качество товара не соответствует условиям контракта. В дальнейшем контракт с ростовской компанией «НорГрупп» был расторгнут, хотя украшениями города успел воспользоваться.
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