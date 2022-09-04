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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мелком взяточничестве
Сегодня, 09:36
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Прокурором города Мичуринска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки бывшим сотрудником полиции.
Представленные следственным органом доказательства свидетельствуют, что в июле 2021 года инспектор ГИБДД ОМВД России по городу Мичуринску со своими знакомыми за денежное вознаграждение договорился о перерегистрации транспортного средства без их участия, произвел осмотр автомобиля в отсутствие собственников и передал документы для дальнейших регистрационных действий.
За совершение регистрационных действий без соблюдения требований административных регламентов МВД России сотруднику полиции на его банковскую карту поступили 2000 рублей.
Перед судом бывший полицейский предстанет по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
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