Квалификационная коллегия судей Тамбовской области пополнилась новыми представителями общественности Комментариев: 0



В рамках повестки дня были назначены новые представители общественности в квалификационную коллегию судей Тамбовской области. Данный орган осуществляет контроль за судейским сообществом, участвует в процессе отбора кандидатов на должности судей и председателей судов, рассматривает вопросы их квалификационной аттестации и принимает решения о награждении судей.



Среди утвержденных членов коллегии – Александр Викторович Кочетков, директор Института права и национальной безопасности Державинского университета, кандидат юридических наук, доцент, судья в почетной отставке. Он имеет богатый профессиональный опыт: занимал пост председателя Арбитражного суда Тамбовской области, а затем 12 лет возглавлял Арбитражный суд Воронежской области. Помимо этого, он более 30 лет занимается преподавательской деятельностью и награжден различными ведомственными и региональными наградами.



Также на заседании были внесены изменения в порядок назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей. Согласно новой редакции закона, кандидат не должен иметь гражданство или подданство иностранного государства, вид на жительство либо иной документ, дающий право на постоянное проживание за пределами России. Кроме того, представителем общественности не может стать лицо, внесенное в реестр иностранных агентов.



Данные изменения направлены на усиление требований к членам коллегии и обеспечение независимости судебной системы в регионе.



Фото: Тамбовская областная Дума На пятьдесят третьем заседании Тамбовской областной Думы, которое прошло под председательством Евгения Матушкина, депутаты рассмотрели ряд значимых вопросов. В заседании приняли участие врио Главы Тамбовской области Евгений Первышов, главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Владимир Пригорнев, а также сенатор Российской Федерации от Тамбовской области Александр Никитин.В рамках повестки дня были назначены новые представители общественности в квалификационную коллегию судей Тамбовской области. Данный орган осуществляет контроль за судейским сообществом, участвует в процессе отбора кандидатов на должности судей и председателей судов, рассматривает вопросы их квалификационной аттестации и принимает решения о награждении судей.Среди утвержденных членов коллегии – Александр Викторович Кочетков, директор Института права и национальной безопасности Державинского университета, кандидат юридических наук, доцент, судья в почетной отставке. Он имеет богатый профессиональный опыт: занимал пост председателя Арбитражного суда Тамбовской области, а затем 12 лет возглавлял Арбитражный суд Воронежской области. Помимо этого, он более 30 лет занимается преподавательской деятельностью и награжден различными ведомственными и региональными наградами.Также на заседании были внесены изменения в порядок назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей. Согласно новой редакции закона, кандидат не должен иметь гражданство или подданство иностранного государства, вид на жительство либо иной документ, дающий право на постоянное проживание за пределами России. Кроме того, представителем общественности не может стать лицо, внесенное в реестр иностранных агентов.Данные изменения направлены на усиление требований к членам коллегии и обеспечение независимости судебной системы в регионе.Фото: Тамбовская областная Дума



