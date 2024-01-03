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Жителей Притамбовья волнуют проблемы строительства дорог, водоснабжения и электроснабжения
Сегодня, 09:35
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4 января прошла встреча местных жителей в новых микрорайонах, расположенных на территории бывшего совхоза «Комсомолец», с главой Тамбовского муниципального округа Константином Пудовкиным.
Участники могли прямо задать свои вопросы и подать заявления на имя главы для последующего рассмотрения органами местного самоуправления.
Вопросы, заданные жителями, касались различных аспектов, но основное беспокойство вызвали две проблемы: отсутствие дорог и недостаточное освещение в новых микрорайонах, а также низкое качество воды из водонапорной башни, установленной в рамках программы «Чистая вода».
Отвечая на вопросы о состоянии дорог, глава округа сообщил, что текущий объем средств не позволит провести полный ремонт дорог в каждом микрорайоне, поэтому придется выбирать наиболее приоритетные участки.
Что касается воды, выяснилось, что наименование проекта «Чистая вода» не гарантирует качества воды. Жители жалуются на то, что вода из водонапорной башни подается не только непригодной для питья, но и для технических нужд. Часто вода имеет мутный оттенок, что связывают с наличием множества посторонних примесей.
Фото: из соцсети «ВК» Константина Пудовкина
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