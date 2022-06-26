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В Кирсанове начали строительство объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода»

Вчера, 15:22
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В Кирсанове начали строительство объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода»Специалисты Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» приступили к строительству новой станции очистки воды, которая будет располагаться в Кирсанове по адресу ул. Солнечная, 17/2. Станция будет построена на местную артезианскую скважину, пробуренную в 2014 году. На сегодняшний день активно идёт подготовка участка для заливки фундамента будущей станции, завезены необходимые материалы.

- Строительство водоочистной станции проводится на основании действующего муниципального контракта между администрацией города Кирсанов и АО «ТСК» в рамках федерального проекта «Чистая вода». Ранее, по данным местной администрации, начали поступать жалобы от жителей Кирсанова на качество питьевой воды. Кроме того, местная артезианская скважина имеет достаточно длительный срок эксплуатации, что также влияет на качество воды. В связи с этим администрацией было принято решение о необходимости строительства станции очистки воды, - отметил Роман Спасский, главный инженер Рассказовского филиала АО «ТСК».

Система водоподготовки состоит из насосной станции, дискового фильтра, блока аэрации, блока обезжелезивания и установки обеззараживания. Насосная станция необходима для поддержания требуемого давления в сети холодного водоснабжения. Дисковый фильтр обеспечивает очистку воды от крупных механических примесей, далее вода попадает в аэрационную трубу, где происходит окисление железа и марганца. Фильтры-обезжелезиватели обеспечивают окончательное окисление и удаление железа, марганца, мутности и механических примесей. Кроме того, для обеспечения требований по жесткости применятся умягчитель: с его помощью из воды удаляются так называемые соли жесткости. В конечном счете в воду вводится обеззараживающий раствор гипохлорита натрия, после чего полностью очищенная вода через насосную станцию поступает в дома. Данную технологию вместе с проектной документацией утвердил муниципалитет, который будет в дальнейшем эксплуатировать станцию и следить за её работой после завершения строительства.

Стоит отметить, что от новой водоочистной станции также будут построены новые водопроводные сети, что исключит вторичное загрязнение при транспортировке воды, и сети напорной канализации. Таким образом, станция, производительностью 21 м3/ч, позволит обеспечить чистой водой более пяти тысяч жителей Кирсанова. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2022 года.
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В Кирсанове начали строительство объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода»

Вчера, 15:22
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