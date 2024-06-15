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Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной
Сегодня, 11:43
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Пять населённых пунктов в Тамбовской области объявлены карантинной зоной из-за случаев бешенства животных. Постановление о введении карантина подписано главой области 11 июня. Заболевание выявлено как в частных хозяйствах, так и в садовом товариществе.
Больные рабиесом звери обнаружены в следующих местах:
-село Чикарёвка Жердевского округа,
-село Черняное Тамбовского округа,
-село Никольское Знаменского округа,
-село Нижнеспасское Рассказовского округа,
-СНТ «Мичуринец» (на Рассказовском шоссе) в Тамбове.
На территории этих населённых пунктов теперь запрещены мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отловом, а также вывозом диких и восприимчивых животных в зоопарки.
Роспотребнадзор напоминает о первых признаках заболевания бешенством: водобоязнь, боязнь света, вздыбленная шерсть, пена изо рта и агрессивное поведение. Однако, больные рабиесом животные могут казаться ласковыми и бесстрашными, что указывает на терминальную стадию заболевания и близкую смерть носителя вируса. Здоровые дикие животные не подходят к человеку близко, даже если не кажутся агрессивными.
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