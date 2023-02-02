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В Тамбовской области планируют повсеместно ликвидировать сельсоветы
Сегодня, 11:19
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На этой неделе в районах Тамбовской области повсеместно проходят совещания с участием органов местного самоуправления по обсуждению вопроса перехода к одноуровневой системе, которая подразумевает ликвидацию сельских советов и формирование муниципальных округов.
По мнению инициаторов проекта, статус муниципального округа позволит более эффективно вести управленческую деятельность в районах. С возникновением муниципального округа будут действовать его представительный орган и администрация округа с территориальными органами в ряде населённых пунктов.
При этом по словам политолога Артема Александрова это решение может грозить серьёзным снижением качества работы местного самоуправления, ведь людям из администраций сельских поселений проблемы на местах, куда ближе, чем людям из райцентра. Реформа грозит нашим сёлам ликвидацией их субъектности и самостоятельности.
Подобные совещания прошли у Уваровском, Петровском, Никифоровском, Пичаевском и других районах Тамбовской области.
Фото: газета «Сельские зори», Вера Малыгина
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