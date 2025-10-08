В Тамбовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 8 тысяч саженцев сосны Комментариев: 0



Посадочный материал предоставил департамент лесного хозяйства Тамбовской области. В акции приняли участие около 200 человек — сотрудники лесной отрасли, студенческие отряды, представители Нацгвардии, специалисты Центра защиты леса Рязанской и Тамбовской областей, а также активисты из числа жителей региона.



— Своевременное восстановление лесов на вырубках, гарях и участках погибших насаждений, а также сокращение не покрытых лесом земель — наша главная задача. Акция «Сохраним лес» в Тамбовской области проводится уже седьмой год подряд и превратилась в настоящее общественное движение. Благодаря таким мероприятиям мы значительно ускоряем процесс восстановления лесных угодий, пострадавших от антропогенных и природных факторов, — отметил заместитель директора департамента лесного хозяйства области Александр Сухов.



С 2019 года в регионе в рамках этой инициативы было высажено около 800 тысяч деревьев. Для посадок используют высококачественный местный посадочный материал хвойных и лиственных пород, выращиваемый в специализированных питомниках.



Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется по линии нацпроекта «Экология», преемником которого с 2025 года стал проект «Экологическое благополучие». Организаторы — Минприроды России, Рослесхоз, автономная некоммерческая организация «Сад Памяти» и движение «Волонтеры леса».



В этом году к акции по всей стране уже присоединились 3 миллиона человек, высажено свыше 150 миллионов деревьев, а до конца года планируется увеличить эту цифру ещё на 70 миллионов.

Главная цель всероссийского проекта — высадить 5 миллиардов деревьев к 2030 году.



