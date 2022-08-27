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» » В Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки»

В Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки»

Сегодня, 09:53
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В Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки»В десятый раз в Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки» это крупнейший праздник русского этноспорта.

Кроме того, была развернута ярмарка на праздник приехали мастера более чем из 20 регионов России, чтобы показать свои изделия и поделиться опытом.

"Атмановские кулачки" – это единственные сохранившиеся традиционные игры русского народа, проходящие ежегодно в месте их исконного бытования на престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Еще в 2013 году кулачки внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.
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