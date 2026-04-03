|
Малый бизнес в Тамбовской области обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и сотни миллиардов оборота
3 апреля 2026
Малые предприятия Тамбовской области продолжают играть важную роль в экономике региона. По итогам 2025 года в этом секторе занято более 24 тысяч человек, а общий оборот составил свыше 151 млрд рублей, сообщает деловое издание «Вердикт».
В среднем на одно предприятие приходится около 30 сотрудников. Больше всего работников — в сфере здравоохранения и социальных услуг, где на предприятие приходится более 60 человек. Меньше всего — в торговле и ремонте автомобилей.
Основную часть оборота малого бизнеса по-прежнему формирует торговля, однако значительную долю занимают сельское хозяйство, производство и строительство.
При этом почти 60% оборота приходится не на перепродажу товаров, а на собственное производство, работы и услуги. Это означает, что малый бизнес в регионе не только продаёт, но и производит продукцию и оказывает услуги.
Особенно заметна роль сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. В промышленности лидирует пищевая отрасль.
Эксперты отмечают, что малый бизнес в Тамбовской области остаётся важной частью экономики и опирается сразу на несколько ключевых направлений — от аграрного сектора до строительства и торговли.
