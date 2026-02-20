|
В Тамбовской области вдвое выросла поддержка аграриев со стороны Россельхозбанка
В 2025 году Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области 36,3 млрд рублей — это в два раза больше, чем годом ранее.
Из этой суммы около 29 млрд рублей получили крупные сельхозпредприятия, более 7 млрд рублей — малый и средний бизнес. Значительная часть средств — 16 млрд рублей — пошла на финансирование сезонных работ. Малые хозяйства получили 4 млрд рублей, что на 20% больше показателя 2024 года.
Больше всего кредитов привлекли предприятия птицеводства, растениеводства и тепличного овощеводства — свыше 17,5 млрд рублей, или почти половина общего объёма.
Инвестиционные средства направлялись на модернизацию теплиц, обновление оборудования и внедрение современных технологий. В региональном правительстве отмечают, что это помогает поддерживать стабильную работу сельхозпредприятий и развивать производство.
