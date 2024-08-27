Россельхозбанк направил на поддержку АПК Тамбовской области 11 млрд рублей Комментариев: 0

Общий объём средств распределяется следующим образом: 7,8 млрд рублей пошли на нужды крупного агробизнеса, 2,9 млрд рублей – среднего, малого и микробизнеса в АПК, ещё 0,3 млрд рублей предоставили жителям сельских территорий.

На сезонные работы РСХБ выдал аграриям более 8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года,100% из которых были выданы на льготных условиях.

«Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности. Россельхозбанк предлагает сектору АПК не только оптимальные условия и выгодные программы по льготному кредитованию, но и цифровые сервисы, помогающие оптимизировать работу», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

Одним из получателей поддержки стало хозяйство ООО «Надежда», один из лидеров сельского хозяйства Инжавинского района.

ООО «Надежда» занимается выращиванием зерновых культур и подсолнечника и ежегодно добивается высоких показателей. Руководит предприятием Никишин Виктор Алексеевич.

«В нынешних условиях для фермеров очень важно, что Россельхозбанк продолжает выдачу кредитов по льготным ставкам. Это значит, что аграрии смогут вовремя обработать землю, внести удобрения, будут обеспечены средствами защиты растений. Всё это, несомненно, положительно скажется на урожайности, а значит на столах наших сограждан будет много своих отечественных продуктов», - отмечает Виктор Никишин.

Всероссийский масштаб

В целом по России с начала года Россельхозбанк вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, и начал финансирование полсотни инвестиционных проектов. Высокую динамику показал рост поддержки малых форм хозяйствования – на 41,8% до 84 млрд рублей. Льготное кредитование в составе общей поддержки АПК росло опережающими темпами – на 37,4% до 411,2 млрд рублей. То есть каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях.

В сегменте сезонных работ Россельхозбанк предоставил аграриям 526,4 млрд рублей, увеличив выдачи на 18,5% к аналогичному периоду прошлого года. Льготное кредитование здесь выросло ещё сильнее, чем в целом, – на 39,6% до 274,3 млрд рублей (более половины всех средств). Россельхозбанк обеспечивает 70% финансовой поддержки полевых работ по стране.

Российские компании АПК, вносящие свой вклад в достижение государственных целей по обеспечению дохода от экспорта, получили от РСХБ 454 млрд рублей – на 19,6% больше, чем годом ранее.

В целом за время работы Россельхозбанк направил в АПК 16,3 трлн рублей.



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Реклама токен 2SDnje18xvE С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку аграриев Тамбовской области 11 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.Общий объём средств распределяется следующим образом: 7,8 млрд рублей пошли на нужды крупного агробизнеса, 2,9 млрд рублей – среднего, малого и микробизнеса в АПК, ещё 0,3 млрд рублей предоставили жителям сельских территорий.На сезонные работы РСХБ выдал аграриям более 8 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года,100% из которых были выданы на льготных условиях.«Своевременная и полноценная финансовая поддержка аграриям необходима, и мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты не испытывали проблем с финансированием их деятельности. Россельхозбанк предлагает сектору АПК не только оптимальные условия и выгодные программы по льготному кредитованию, но и цифровые сервисы, помогающие оптимизировать работу», — отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Одним из получателей поддержки стало хозяйство ООО «Надежда», один из лидеров сельского хозяйства Инжавинского района.ООО «Надежда» занимается выращиванием зерновых культур и подсолнечника и ежегодно добивается высоких показателей. Руководит предприятием Никишин Виктор Алексеевич.«В нынешних условиях для фермеров очень важно, что Россельхозбанк продолжает выдачу кредитов по льготным ставкам. Это значит, что аграрии смогут вовремя обработать землю, внести удобрения, будут обеспечены средствами защиты растений. Всё это, несомненно, положительно скажется на урожайности, а значит на столах наших сограждан будет много своих отечественных продуктов», - отмечает Виктор Никишин.Всероссийский масштабВ целом по России с начала года Россельхозбанк вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, и начал финансирование полсотни инвестиционных проектов. Высокую динамику показал рост поддержки малых форм хозяйствования – на 41,8% до 84 млрд рублей. Льготное кредитование в составе общей поддержки АПК росло опережающими темпами – на 37,4% до 411,2 млрд рублей. То есть каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях.В сегменте сезонных работ Россельхозбанк предоставил аграриям 526,4 млрд рублей, увеличив выдачи на 18,5% к аналогичному периоду прошлого года. Льготное кредитование здесь выросло ещё сильнее, чем в целом, – на 39,6% до 274,3 млрд рублей (более половины всех средств). Россельхозбанк обеспечивает 70% финансовой поддержки полевых работ по стране.Российские компании АПК, вносящие свой вклад в достижение государственных целей по обеспечению дохода от экспорта, получили от РСХБ 454 млрд рублей – на 19,6% больше, чем годом ранее.В целом за время работы Россельхозбанк направил в АПК 16,3 трлн рублей.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3Реклама токен 2SDnje18xvE



