|
В Тамбовской области стало больше налогов, но меньше компаний и рабочих мест
2 апреля 2026
В Тамбовской области в 2025 году выросли налоговые поступления, однако одновременно сократилось число компаний и снизилась занятость в малом бизнесе. Такие данные приводит деловое издание «Вердикт».
Больше всего выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. В региональный бюджет они составили 28,5 млрд рублей — почти на 19% больше, чем годом ранее. Это может говорить о росте зарплат и выходе доходов «из тени».
Также увеличились суммы налоговых вычетов, которые получают жители — до 1,65 млрд рублей.
Однако ситуация в бизнесе складывается неоднозначно. Количество организаций в регионе сократилось, а число индивидуальных предпринимателей, наоборот, выросло. Эксперты объясняют это тем, что вести бизнес в формате ИП проще и дешевле.
В сфере малого и среднего бизнеса налоговые поступления выросли до 40 млрд рублей, но рабочих мест стало меньше. За год число занятых в этом секторе сократилось примерно на три тысячи человек.
При этом малый бизнес по-прежнему сосредоточен в привычных сферах — торговле, строительстве и операциях с недвижимостью.
В целом, как отмечают эксперты, экономика региона демонстрирует противоречивую динамику: налогов собирается больше, но бизнес становится менее устойчивым и создаёт меньше рабочих мест. Федеральные опросы также показывают, что большинство предпринимателей в стране фиксируют ухудшение своего положения.
