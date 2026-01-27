|
Тамбовская область собрала 131 млрд рублей налогов за январь–ноябрь 2025 года
Сегодня, 09:15
Комментариев: 0
За 11 месяцев 2025 года в бюджетную систему России из Тамбовской области поступило 131 млрд рублей налогов и сборов. По данным регионального управления ФНС, это на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Больше всего средств было направлено в консолидированный бюджет области — 57,1 млрд рублей. Федеральный бюджет получил 29,5 млрд рублей, а ещё 44,4 млрд рублей составили страховые взносы во внебюджетные фонды. Самый заметный рост зафиксирован именно по федеральным поступлениям — они увеличились в 1,5 раза.
Структура доходов регионального бюджета остаётся традиционной: ключевым источником является налог на доходы физических лиц, на который пришлось 42% всех поступлений. Существенную долю также формируют налог на прибыль организаций (19%), имущественные налоги (14%) и специальные налоговые режимы (10%).
Муниципальные бюджеты получили 12,1 млрд рублей. Почти две трети этой суммы обеспечил НДФЛ. Значимыми источниками также стали земельный налог и налоги по специальным режимам.
Финансовые показатели региона демонстрируют рост собственной доходной базы. Эксперты отмечают, что в среднесрочной перспективе доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете области продолжит увеличиваться, что снижает зависимость региона от межбюджетных трансфертов.
